Настане день, коли Крим заживе теплим українським життям, – Гройсман

Україна наразі докладає безліч зусиль для того, щоб об’єднати весь світ навколо питань України і Криму та відновити справедливість.

Про це у своєму відео зверненні заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Друзі, понад 1000 днів Крим перебуває в окупації. Ми часто згадуємо той час, коли Крим був простим комфортним курортом для українців та гостей України. Ми знаємо, що Крим повернеться до своєї української родини. Справедливість буде відновлена і ми, як і раніше, будемо разом,

– заявив прем’єр.

Гройсман наголосив, що Україна сьогодні докладає безліч зусиль для того, щоб об’єднати весь світ навколо питань України і Криму та відновити справедливість.

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"Настане день, коли ми будемо разом і Крим заживе мирним, світлим і теплим українським життям", – резюмував глава українського уряду.