Настоянка "бояришніка" продовжує вбивати росіян

В російському Іркутську від настоянки "бояришніка" на вихідних померла ще одна людина.
Таким чином кількість померлих від отруєння засобом для ванн зросла до 76. В лікарнях знаходиться майже два десятки росіян.
У зв'язку з масовим отруєнням в Іркутській області ввели режим надзвичайного стану. Поліція ж з'ясовує, як в косметичному засобі замість етилового з'явився метиловий спирт.
Також правоохоронці натрапили на цех з нелегального виробництва, де знайшли велику партію смертельного конценрату.
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Нагадаємо, тиждень тому в російському Іркутську сталось масове отруєння сурогатним алкоголем – концентратом для ванн "Бояришнік".
Наразі затримали п'ятьох розповсюджувачів концентрату для ванн "бояришнік".
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