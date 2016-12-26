Настоянка "бояришніка" продовжує вбивати росіян

В російському Іркутську від настоянки "бояришніка" на вихідних померла ще одна людина.

Таким чином кількість померлих від отруєння засобом для ванн зросла до 76. В лікарнях знаходиться майже два десятки росіян.

У зв'язку з масовим отруєнням в Іркутській області ввели режим надзвичайного стану. Поліція ж з'ясовує, як в косметичному засобі замість етилового з'явився метиловий спирт.

Також правоохоронці натрапили на цех з нелегального виробництва, де знайшли велику партію смертельного конценрату.

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Нагадаємо, тиждень тому в російському Іркутську сталось масове отруєння сурогатним алкоголем – концентратом для ванн "Бояришнік".



Наразі затримали п'ятьох розповсюджувачів концентрату для ванн "бояришнік".