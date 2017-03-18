Настоящее время. Американець Торч чи британець Браун. 100 мільйонів гривень за Насірова
Настоящее время 00:09, сьогодні 59 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – скандал навколо призначення нового аудитора Національного антикорупційного бюро України у Верховній Раді. Дружина і тесть Романа Насірова внесли за екс-главу Фіскальної служби України заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
Також у випуску:
В Японії провели навчання на випадок атаки КНДР.
В російській держдумі розглядають законопроект щодо російських бізнесменів, які мають активи в Європі.
Чи зможуть мешканці радянських багатоповерхівок у Росії зберегти своє житло.
Джерело: 24 Канал
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