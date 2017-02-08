Настоящее время. Авдіївка оговтується від обстрілів. Ювілей Єлизавети ІІ
Настоящее время 22:10, 7 лютого 164 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в Авдіївці продовжуються ремонтні роботи, у місті вже є електрика та запрацювали школи.
Також у випуску:
Чи введуть військовий стан на Донбасі.
Хто розслідуватиме незаконні вбивства в Сирії.
Біженці з Чечні масово їдуть в Білорусь.
В Грузії закрили турецьку школу.
Джерело: 24 Канал
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