Настоящее время. Авдіївка оговтується від обстрілів. Ювілей Єлизавети ІІ

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в Авдіївці продовжуються ремонтні роботи, у місті вже є електрика та запрацювали школи.

Також у випуску: Чи введуть військовий стан на Донбасі. Хто розслідуватиме незаконні вбивства в Сирії. Біженці з Чечні масово їдуть в Білорусь. В Грузії закрили турецьку школу.

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