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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ
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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Настоящее время. Авдіївка оговтується від обстрілів. Ювілей Єлизавети ІІ

Настоящее время 22:10, 7 лютого 164 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в Авдіївці продовжуються ремонтні роботи, у місті вже є електрика та запрацювали школи.

Також у випуску:

Чи введуть військовий стан на Донбасі.

Хто розслідуватиме незаконні вбивства в Сирії.

Біженці з Чечні масово їдуть в Білорусь.

В Грузії закрили турецьку школу.

Теги: Війна на Донбасі Настоящее время Великобританія Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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