Настоящее время. Чи має Кремль компромат на Трампа. Списки Савченко

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – опубліковані начебто компромітаційні матеріали на Трампа. Також, нічого не ясно із пригодами Трампа у Москві. Навіщо Надія Савченко публікує нові списки вязнів.

Також у випуску: Хто такий містер Тіллерсон. Барак Обама виголосив свою остання промову на посаді президента США. Росію можуть повністю ізолювати зі спортивного світу через допінгові скандали. Аномальні снігопади в Європі. Бронетехніка та солдати армії США прибули в Польщу, аби стримувати агресію Росії. Маніяк з Сибіру зізнався у скоєних вбивствах.

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