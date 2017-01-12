Настоящее время. Чи має Кремль компромат на Трампа. Списки Савченко
Настоящее время 23:51, 11 січня 75 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – опубліковані начебто компромітаційні матеріали на Трампа. Також, нічого не ясно із пригодами Трампа у Москві. Навіщо Надія Савченко публікує нові списки вязнів.
Також у випуску:
Хто такий містер Тіллерсон.
Барак Обама виголосив свою остання промову на посаді президента США.
Росію можуть повністю ізолювати зі спортивного світу через допінгові скандали.
Аномальні снігопади в Європі.
Бронетехніка та солдати армії США прибули в Польщу, аби стримувати агресію Росії.
Маніяк з Сибіру зізнався у скоєних вбивствах.
Джерело: 24 Канал
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