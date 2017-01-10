"Настоящее время". Друге 11 вересня для США. Що відбувається з партією Саакашвілі в Грузії
Настоящее время 20:37, сьогодні 594 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время", – у США порівняли напад російських хакерів з нападом на башти-близнюки. Грузинська партія, заснована Саакашвілі у Грузії, на межі розпаду.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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