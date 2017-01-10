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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

"Настоящее время". Друге 11 вересня для США. Що відбувається з партією Саакашвілі в Грузії

Настоящее время 20:37, сьогодні 594 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время", – у США порівняли напад російських хакерів з нападом на башти-близнюки. Грузинська партія, заснована Саакашвілі у Грузії, на межі розпаду.

Також у випуску:

У "списку Магнітського" нові імена.

Савченко опублікувала списки полонених і зниклих на Донбасі.

Двадцятиградусні морози і аномальні снігопади спричинили транспортний колапс в Україні.

Політичний детектив у Венесуелі: черговий раунд протистояння президента з парламентом.

Найбільш резонансні події у сфері культури в Балтії за 2016-й рік.

Теги: Негода в Україні Війна на Донбасі Надія Савченко США Новини Росії Настоящее время Культура Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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