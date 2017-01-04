Настоящее время. Голова ОБСЄ на Донбасі. Ексгумація Олеся

В свіжому випуску програми "Настоящее время" – сенат США готує законопроект стосовно нових санкцій для Росії. Нові деталі в історії ексгумації українського письменника Олександра Олеся в Празі.

Також у випуску: Турецька поліція вистежує терориста, який в Стамбулі влаштував масову стрілянину. Перший візит австрійського міністра як нового голови ОБСЄ на Донбас. Мітинги біля військової бази в Ізраїлі. Перемир'я в Сирії знаходиться в ризикованому напруженні, проте навряд цілком зруйнується. Російський авіаносець повертається додому. Українцям заборонили розплачуватись готівкою за товар вартістю понад 50 тисяч гривень.

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