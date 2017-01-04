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укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Настоящее время. Голова ОБСЄ на Донбасі. Ексгумація Олеся

Настоящее время 21:57, сьогодні 118 Читать новость на русском
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В свіжому випуску програми "Настоящее время" – сенат США готує законопроект стосовно нових санкцій для Росії. Нові деталі в історії ексгумації українського письменника Олександра Олеся в Празі.

Також у випуску:

Турецька поліція вистежує терориста, який в Стамбулі влаштував масову стрілянину.

Перший візит австрійського міністра як нового голови ОБСЄ на Донбас.

Мітинги біля військової бази в Ізраїлі.

Перемир'я в Сирії знаходиться в ризикованому напруженні, проте навряд цілком зруйнується.

Російський авіаносець повертається додому.

Українцям заборонили розплачуватись готівкою за товар вартістю понад 50 тисяч гривень.

Теги: Україна гроші Туреччина Теракт у Стамбулі Настоящее время Війна у Сирії ОБСЄ Банки Ізраїль
Джерело: 24 Канал
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