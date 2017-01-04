Настоящее время. Голова ОБСЄ на Донбасі. Ексгумація Олеся
Настоящее время 21:57, сьогодні 118 Читать новость на русском
В свіжому випуску програми "Настоящее время" – сенат США готує законопроект стосовно нових санкцій для Росії. Нові деталі в історії ексгумації українського письменника Олександра Олеся в Празі.
Також у випуску:
Турецька поліція вистежує терориста, який в Стамбулі влаштував масову стрілянину.
Перший візит австрійського міністра як нового голови ОБСЄ на Донбас.
Мітинги біля військової бази в Ізраїлі.
Перемир'я в Сирії знаходиться в ризикованому напруженні, проте навряд цілком зруйнується.
Російський авіаносець повертається додому.
Українцям заборонили розплачуватись готівкою за товар вартістю понад 50 тисяч гривень.
Джерело: 24 Канал
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