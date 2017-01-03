Настоящее время. Керівництво ОБСЄ у Маріуполі. Боротьба з комуністичною спадщиною

В свіжому випуску програми "Настоящее время" – новий керівник ОБСЄ Себастьян Курц прилетів у Маріуполь: які рішення будуть прийняті. Чи слід в Україні знищувати монументальні твори мистецтва, де розміщені комуністичні символи.

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