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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Настоящее время. Керівництво ОБСЄ у Маріуполі. Боротьба з комуністичною спадщиною

Настоящее время 22:03, сьогодні 39 Читать новость на русском
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В свіжому випуску програми "Настоящее время" – новий керівник ОБСЄ Себастьян Курц прилетів у Маріуполь: які рішення будуть прийняті. Чи слід в Україні знищувати монументальні твори мистецтва, де розміщені комуністичні символи.

Також у випуску:

Хто розстріляв 39 людей в Туреччині: селфі-відео можливого стрільця та фальшивий слід.

Ізраїльська поліція допитала прем’єра Біньяміна Нетаньягу через подарунки.

Примусова ексгумація Олександра Олеся у Празі.

Переговори про мирне врегулювання ситуації в Сирії можуть бути зірвані.

Правозахисники та журналісти вимагають вказати місце перебування активіста Ельдара Дадіна.

Унікальне село в Україні Вилково, де всі пересуваються на човнах, тоне у проблемах.

Як слюсар з Пермі вирішив шити вечірні плаття.

17 раніше викрадених картин Рубенса, Тінторетто, Пізанелло знову виставлені у музеї Верони.

Теги: Перепоховання Олександра Олеся Настоящее время Новини Росії Одеса Туреччина Ізраїль Війна на Донбасі Війна у Сирії ОБСЄ декомунізація
Джерело: 24 Канал
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