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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Краще. Найемоційніші соціальні історії 2016 року

Настоящее время 23:19, сьогодні 19 Читать новость на русском
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В свіжому випуску програми "Настоящее время. Краще" – історії про мужніх людей, які знайшли в собі сили боротися з недугами, досягати мети, кохати та допомагати один одному і які розчулили мільйони користувачів мережі.

Також у випуску:

Як здійснилася мрія киргизтанського підлітка з паралізованими ногами.

Івалід з Краснодару втомився чекати на допомогу від держави і власноруч розбив бордюр, який заважав йому діставатися до лікарні на інвалідному візку.

40-річна гімнастка довела, що її вік не є пенсійним в гімнастиці.

Як житель Астани з газовим балоном в руках відстоював право своєї сім'ї на гідне житло.

Дівчина із ДЦП вже 13 років вишиває картини з бісеру ногами.

Як пенсіонерки з уральського села, не знаючи, що таке "краудфандінг", стали заробляти собі цим на життя.

89-річна мандрівниця з Красноярську стала справжньою зіркою соцмереж.

Програміст з Мінська зробив для свого батька електронний протез руки.

Як американська родина вдочерила українську дівчинку з Синдромом Дауна та огорнула її любов'ю.

Дівчина із Киргизтану збирала на ринку пакети та сміття, що прогодувати брата та купити ліки для мами.

Як співробітниця ломбарду попередила грабіж.

Теги: Настоящее время Інтернет Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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