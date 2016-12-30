Настоящее время. Краще. Найемоційніші соціальні історії 2016 року

В свіжому випуску програми "Настоящее время. Краще" – історії про мужніх людей, які знайшли в собі сили боротися з недугами, досягати мети, кохати та допомагати один одному і які розчулили мільйони користувачів мережі.

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Як здійснилася мрія киргизтанського підлітка з паралізованими ногами.

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40-річна гімнастка довела, що її вік не є пенсійним в гімнастиці.

Як житель Астани з газовим балоном в руках відстоював право своєї сім'ї на гідне житло.

Дівчина із ДЦП вже 13 років вишиває картини з бісеру ногами.

Як пенсіонерки з уральського села, не знаючи, що таке "краудфандінг", стали заробляти собі цим на життя.

89-річна мандрівниця з Красноярську стала справжньою зіркою соцмереж.

Програміст з Мінська зробив для свого батька електронний протез руки.

Як американська родина вдочерила українську дівчинку з Синдромом Дауна та огорнула її любов'ю.

Дівчина із Киргизтану збирала на ринку пакети та сміття, що прогодувати брата та купити ліки для мами.

Як співробітниця ломбарду попередила грабіж.