Настоящее время. "Марш невідомих" у Києві. Реакція Москви на захоплення українських підприємств

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – під стінами Вищої кваліфікаційної комісії суддів у Києві пройшла акція "Марш невідомих". Активісти вимагають оприлюднити досьє на кандидатів до Верховного суду. "Не захоплення" – російська влада не бачить проблем у так званій "націоналізації" українських підприємств на Донбасі бойовиками.

Також у випуску: Акція протесту в урочищі Куропати у Мінську. Європарламент прийняв закон про відміну віз для громадян Грузії. Напад на учасників блокади. У Вірменії згадують жертв трагічних подій 2008 року після виборів. Початок захоплення українських підприємств бойовиками з "Л/ДНР". Дональд Трамп виступив перед американським Конгресом. Без згадки про Україну, Росію та Сирію. Кабмін утвердив порядок ввезення та вивезення товарів із зони АТО.

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