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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. "Марш невідомих" у Києві. Реакція Москви на захоплення українських підприємств

Настоящее время 00:17, сьогодні 181 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – під стінами Вищої кваліфікаційної комісії суддів у Києві пройшла акція "Марш невідомих". Активісти вимагають оприлюднити досьє на кандидатів до Верховного суду. "Не захоплення" – російська влада не бачить проблем у так званій "націоналізації" українських підприємств на Донбасі бойовиками.

Також у випуску:

Акція протесту в урочищі Куропати у Мінську.

Європарламент прийняв закон про відміну віз для громадян Грузії.

Напад на учасників блокади.

У Вірменії згадують жертв трагічних подій 2008 року після виборів.

Початок захоплення українських підприємств бойовиками з "Л/ДНР".

Дональд Трамп виступив перед американським Конгресом. Без згадки про Україну, Росію та Сирію.

Кабмін утвердив порядок ввезення та вивезення товарів із зони АТО.

Теги: Війна на Донбасі Дональд Трамп Настоящее время Грузія Вірменія Білорусь Блокада
Джерело: 24 Канал
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