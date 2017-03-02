Настоящее время. "Марш невідомих" у Києві. Реакція Москви на захоплення українських підприємств
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – під стінами Вищої кваліфікаційної комісії суддів у Києві пройшла акція "Марш невідомих". Активісти вимагають оприлюднити досьє на кандидатів до Верховного суду. "Не захоплення" – російська влада не бачить проблем у так званій "націоналізації" українських підприємств на Донбасі бойовиками.
Також у випуску:
Акція протесту в урочищі Куропати у Мінську.
Європарламент прийняв закон про відміну віз для громадян Грузії.
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Початок захоплення українських підприємств бойовиками з "Л/ДНР".
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