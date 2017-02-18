11:21
18 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кисельов vs Трамп. Бунт РПЦ проти влади
Вєсті Кремля
22:30, 17 лютого
Вєсті.UA: Лоботомія для Захарченка.
Вєсті.UA
19:18, 17 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новини за 23:00: Чи понесе хтось покарання за незаконні статки в е-деклараціях
Випуск новин
23:58, 17 лютого
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Програми Настоящее время
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Настоящее время. Найгучніші заяви Мюнхенської конференції. Подробиці замаху на патрірха

Настоящее время 23:24, 17 лютого 1018 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время", – які глобальні виклики вирішували на Мюнхенській конференції. Нові подробиці гучного скандалу в грузинської церкви та замаху на її очільника.

Також у випуску:

Нове загострення на Донбасі. Серед мирних жителів і військових є загиблі.

Арештований директор Samsung.

Тюрми на продаж: Мін’юст України виставив на конкурс два СІЗО.

Екологічні проблеми українських плавнів на Дунаї.

Теги: Політика Мюнхенська конференція з безпеки Новини Росії Настоящее время Міністерство юстиції Samsung екологія
Джерело: 24 Канал
Новини за 17 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Уезжай туда, где лучше – в Украину: на Донбассе вас не пожалееют
сьогодні, 08:49 Уезжай туда, где лучше – в Украину: на Донбассе вас не пожалееют
Ольга Черненко 2689
Уникальность нашей страны в базарности теток
17 лютого, 22:32 Уникальность нашей страны в базарности теток
Ілля Кенігштейн 1238
Проверил, как работает блокада
17 лютого, 21:35 Проверил, как работает блокада "ЛДНР"
Денис Казанський 3330
Дивовижні замки Закарпаття: палац Шенборна, замки Мукачівський і Ужгородський
17 лютого, 18:02 Дивовижні замки Закарпаття: палац Шенборна, замки Мукачівський і Ужгородський
Яніна Ткачук 1215
Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
17 лютого, 16:15 Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
1540
Ляшко грубо обізвав Зеленського після пародії "95 кварталу"
 13 листопада 2016 , 15:49 47
Стало відомо про гонорари українських зірок: цифри вражають
31 жовтня 2016 , 14:11 47
У Києві прикрили дім розпусти. Поліція впіймала повію "на гарячому"
 19 листопада 2016 , 13:09 78
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах
 6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Запеклі бої біля Авдіївки і страшні втрати серед українських військових
30 січня , 21:37
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
 9 січня , 21:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук