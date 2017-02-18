Настоящее время. Найгучніші заяви Мюнхенської конференції. Подробиці замаху на патрірха

У свіжому випуску програми "Настоящее время", – які глобальні виклики вирішували на Мюнхенській конференції. Нові подробиці гучного скандалу в грузинської церкви та замаху на її очільника.

Також у випуску: Нове загострення на Донбасі. Серед мирних жителів і військових є загиблі. Арештований директор Samsung. Тюрми на продаж: Мін’юст України виставив на конкурс два СІЗО. Екологічні проблеми українських плавнів на Дунаї.

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