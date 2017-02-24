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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Настоящее время. Новий багатомільйонний скандал із Трампом. Переломна битва в Іраку

Настоящее время 00:03, сьогодні 274 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – поліція Нью-Йорка вимагає 24 мільйони доларів за охорону Trump Tower. Провладні війська вибили "ІД" з аеропорта Мосула.

Також у випуску:

Україна заборонила імпорт скрапленого газу від кількох російських компаній.

Нові подробиці справи виховательки, яка нібито розповсюджувала дитячу порнографію.

Родичам загиблих російських військових в Сирії не виплачують компенсації.

Помер відомий російський актор.

Теги: Дональд Трамп Настоящее время Скандал США
Джерело: 24 Канал
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