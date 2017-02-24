Настоящее время. Новий багатомільйонний скандал із Трампом. Переломна битва в Іраку
Настоящее время 00:03, сьогодні 274 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – поліція Нью-Йорка вимагає 24 мільйони доларів за охорону Trump Tower. Провладні війська вибили "ІД" з аеропорта Мосула.
Також у випуску:
Україна заборонила імпорт скрапленого газу від кількох російських компаній.
Нові подробиці справи виховательки, яка нібито розповсюджувала дитячу порнографію.
Родичам загиблих російських військових в Сирії не виплачують компенсації.
Помер відомий російський актор.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Стало відомо про гонорари українських зірок: цифри вражають31 жовтня 2016 , 14:11 47
"Гіві" вбили у Донецьку, – ЗМІ8 лютого , 08:23
У Києві прикрили дім розпусти. Поліція впіймала повію "на гарячому"19 листопада 2016 , 13:09 78
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Запеклі бої біля Авдіївки і страшні втрати серед українських військових30 січня , 21:37