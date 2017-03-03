Настоящее время. Новий скандал між США та Росією. Якого президента хочуть росіяни

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – чи зустрічався теперішній генпрокурор США з російським послом Кисляком. Половина росіян не хоче бачити жінку президентом країни. Що ще в новому дослідженні Левада-центр.

Також у випуску: Справа Насірова: в чому підозрюють, чому не затримали. Що призвело до загибелі 8 шахтарів на Львівщині. Обшуки вдома у кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона: що відомо. Скандал навколо грузинського каналу Руставі-2: палатки та акція підтримки. Ще один громадський активіст в Азербайджані отримав тюремний термін.

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