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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Новий скандал між США та Росією. Якого президента хочуть росіяни

Настоящее время 20:56, сьогодні 356

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – чи зустрічався теперішній генпрокурор США з російським послом Кисляком. Половина росіян не хоче бачити жінку президентом країни. Що ще в новому дослідженні Левада-центр.

Також у випуску:

Справа Насірова: в чому підозрюють, чому не затримали.

Що призвело до загибелі 8 шахтарів на Львівщині.

Обшуки вдома у кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона: що відомо.

Скандал навколо грузинського каналу Руставі-2: палатки та акція підтримки.

Ще один громадський активіст в Азербайджані отримав тюремний термін.

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Вибух на шахті на Львівщині Азербайджан Грузія Франція Новини Росії США Настоящее время
Джерело: 24 Канал
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