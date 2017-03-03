Настоящее время. Новий скандал між США та Росією. Якого президента хочуть росіяни
Настоящее время 20:56, сьогодні 356
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – чи зустрічався теперішній генпрокурор США з російським послом Кисляком. Половина росіян не хоче бачити жінку президентом країни. Що ще в новому дослідженні Левада-центр.
Також у випуску:
Справа Насірова: в чому підозрюють, чому не затримали.
Що призвело до загибелі 8 шахтарів на Львівщині.
Обшуки вдома у кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона: що відомо.
Скандал навколо грузинського каналу Руставі-2: палатки та акція підтримки.
Ще один громадський активіст в Азербайджані отримав тюремний термін.
Джерело: 24 Канал
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