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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Настоящее время. Новий транш МВФ для України. Жахливі наслідки авіакатастрофи в Киргизстані

Настоящее время 20:50, сьогодні 141 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Президент Петро Порошенко розраховує на надходження чергового траншу МВФ в найближчі тижні.

Також у випуску:

Доля семирічного хлопчика, який вижив після авіакатастрофи в Киргизстані: всі його родичі загинули, коли літак звалився на житлові будинки.

Петербурзькі депутати пустили в хід кулаки: б'ються через передачу Ісаакіївського собору Російської православної церкви.

Джозеф Байден закликав об'єднати зусилля для збереження ЄС.

Росія надала громадянство колишньому командиру спецроти підрозділу "Беркут" і ще дев'ятьом його колегам.

Журналіст Павло Фельдблюм переїхав на постійне проживання з Росії в Україну.

Інформатор WikiLeaks Челсі Меннінг, яка раніше буде солдатом Бредлі Меннінгом, вийде на волю вже в травні цього року.

Теги: Настоящее время МВФ Петро Порошенко Швейцарія авіація Жертви Киргизстан
Джерело: 24 Канал
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