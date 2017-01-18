Настоящее время. Новий транш МВФ для України. Жахливі наслідки авіакатастрофи в Киргизстані

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Президент Петро Порошенко розраховує на надходження чергового траншу МВФ в найближчі тижні.

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