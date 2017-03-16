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Настоящее время. Офіційна блокада ОРДЛО. Син екс-глави Нацполіції України заарештований в Грузії

Настоящее время 01:42, сьогодні 18 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – 15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. У Грузії заарештований син екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе – Торніке Копалеішвілі.

Також у випуску:

Доля української філії "Ощадбанку" Росії.

У Нідерландах пройшли перші з низки вирішальних виборів в Європі.

У Франції почалося попереднє розслідування проти Еммануеля Макрона.

Теги: Настоящее время Грузія Франція Нідерланди Ощадбанк
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