Настоящее время. Офіційна блокада ОРДЛО. Син екс-глави Нацполіції України заарештований в Грузії
Настоящее время 01:42, сьогодні 18 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – 15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. У Грузії заарештований син екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе – Торніке Копалеішвілі.
Також у випуску:
Доля української філії "Ощадбанку" Росії.
У Нідерландах пройшли перші з низки вирішальних виборів в Європі.
У Франції почалося попереднє розслідування проти Еммануеля Макрона.
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