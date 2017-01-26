Настоящее время. ПАРЄ вимагає від Росії звільнити українців. Чому розговорився Пінчук

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – ПАРЄ прийняла резолюцію про напади на журналістів у Європі: вимагають від Росії звільнення українців. Впливовий олігарх Віктор Пінчук довший час зберігав медійну мовчанку. Однак останнім часом почав все більше про себе заявляти, роблячи неоднозначні заяви.

Також у випуску: Що таке семантико-текстуальна експертиза: СБУ розпочала перевірку статті Пунчука у американській пресі. Україна разом з Росією, Непалом та Казахстаном: новий звіт про корупцію від Transparency International. Хто і навіщо вбиває малий бізнес: як в Україні скоротилась кількість ФОПів. У Росії декриміналізували відповідальність за сімейне насилля. Що спасло від загибелі малюка у Киргизстані при падінні турецького літака на будинки.

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