Настоящее время. Подробиці авіакатастрофи в Чорному морі. Останнє Різдво Джорджа Майкла
Настоящее время 22:09, сьогодні 276 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – вранці 25 грудня у Чорне море поблизу Сочі впав літак Міноборони Росії, на борту якого перебували 92 людини. Минула доба після трагедії: які ймовірні причини трагедії та подробиці рятувальної операції.
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Джерело: 24 Канал
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