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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Подробиці авіакатастрофи в Чорному морі. Останнє Різдво Джорджа Майкла

Настоящее время 22:09, сьогодні 276 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – вранці 25 грудня у Чорне море поблизу Сочі впав літак Міноборони Росії, на борту якого перебували 92 людини. Минула доба після трагедії: які ймовірні причини трагедії та подробиці рятувальної операції.

Також у випуску:

Останнє Різдво Джорджа Майкла: серце музиканта зупинилося в ніч на 26 грудня.

Як викладач в Іркутську намагається відстояти своє робоче місце після анонімного доносу.

Чого домагалися громадяни Лівії, котрі викрали літак на Мальті.

Таємниці виготовлення іграшок для новорічної ялинки.

Теги: Музика Жертви авіація Новини Росії Настоящее время Культура
Джерело: 24 Канал
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