Настоящее время. Подробиці авіакатастрофи в Чорному морі. Останнє Різдво Джорджа Майкла

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – вранці 25 грудня у Чорне море поблизу Сочі впав літак Міноборони Росії, на борту якого перебували 92 людини. Минула доба після трагедії: які ймовірні причини трагедії та подробиці рятувальної операції.

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