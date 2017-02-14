Настоящее время. Пристрасті в Румунії не вщухають. Північна Корея випустила ракету

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – прем'єр-міністр Румунії не збирається покидати свій пост, як цього вимагають тисячі мітингарів.

Також у випуску: В Грузії намагались вбити священнослужителя православної церкви. Що заважає Білорусі розвивати туризм. В Санкт-Петербурзі протести біля Ісакіївського собору. Як лікарі боряться із складними пораненнями на війні.

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