Настоящее время. Пристрасті в Румунії не вщухають. Північна Корея випустила ракету
Настоящее время 22:38, 13 лютого 241 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – прем'єр-міністр Румунії не збирається покидати свій пост, як цього вимагають тисячі мітингарів.
Також у випуску:
В Грузії намагались вбити священнослужителя православної церкви.
Що заважає Білорусі розвивати туризм.
В Санкт-Петербурзі протести біля Ісакіївського собору.
Як лікарі боряться із складними пораненнями на війні.
Джерело: 24 Канал
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