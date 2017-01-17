  • укр
  • рус
00:04
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Причини авіакатастрофи в Бішкеку. Обмовка Пашинського
Випуск новин
00:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Настоящее время
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Настоящее время. Про що говорив Байден в Києві. Скандальний Павленський виїхав з Росії

Настоящее время 00:01, сьогодні 0
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – віце-президент США Джозеф Байден відвідав Україну в останні дні на посту. ВІдомий активіст Петро Павленський покинув Росію.

Також у випуску:

Трагедія в Киргизстані.

Кримінальна історія Злочевського.

Росія прощається із жертвами авіакатастрофи ТУ-154.

Белград готовий ввести війська в Косово.

Врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту.

В Ризі відсвяткували день народження Шерлока Холмса.

Теги: протести Новини Росії США Настоящее время
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Візит Байдена,
16 січня, 22:15 Візит Байдена, "бурштинові" розбірки і катастрофа турецького літака, – головне за добу
391
16 січня, 22:01 "Черная пятница" Ахметова
Віталій Кулик 3811
Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
16 січня, 21:01 Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
1 1995
Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
16 січня, 20:01 Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
Яніна Ткачук 21 1542
Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
16 січня, 19:00 Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
Інна Жолобович 2210
Серед бійців АТО багато загиблих: 53 бригада потрапила під страшний обстріл
 18 липня 2016 , 14:13 94
Мочанов розповів моторошні подробиці смерті сина Януковича
 26 жовтня 2016 , 23:42 3
Найбагатшим мером в Україні виявився не Кличко і не Кернес: оприлюднено рейтинг
 3 листопада 2016 , 15:06 18
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах
 6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
 9 січня , 21:56
Настоящее время. Рекорд падіння гривні. Навіщо Джо Байден летить до Києва
 14 січня , 00:34
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук