Настоящее время. Про що говорив Байден в Києві. Скандальний Павленський виїхав з Росії
Настоящее время 00:01, сьогодні 0
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – віце-президент США Джозеф Байден відвідав Україну в останні дні на посту. ВІдомий активіст Петро Павленський покинув Росію.
Також у випуску:
Трагедія в Киргизстані.
Кримінальна історія Злочевського.
Росія прощається із жертвами авіакатастрофи ТУ-154.
Белград готовий ввести війська в Косово.
Врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту.
В Ризі відсвяткували день народження Шерлока Холмса.
Джерело: 24 Канал
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