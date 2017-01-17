Настоящее время. Про що говорив Байден в Києві. Скандальний Павленський виїхав з Росії

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – віце-президент США Джозеф Байден відвідав Україну в останні дні на посту. ВІдомий активіст Петро Павленський покинув Росію.

Також у випуску: Трагедія в Киргизстані. Кримінальна історія Злочевського. Росія прощається із жертвами авіакатастрофи ТУ-154. Белград готовий ввести війська в Косово. Врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту. В Ризі відсвяткували день народження Шерлока Холмса.

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