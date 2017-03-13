23:33
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 19:00: Тиск на Марушевську. Самойлова і Євробачення-2017
Випуск новин
23:06, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Настоящее время
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Настоящее время. Продовження "Насіріади". Конфлікт Туреччини з Нідерландами

Настоящее время 23:16, сьогодні 27 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в суді сьогодні розглядають апеляційну скаргу щодо арешту Насірова. Президент Туреччини звинуватив Німеччину та Нідерланди у нацизмі.

Також у випуску:

Авдіївку продовжують обстрілювати із забороненої зброї.

Продовження санкцій Євросоюзом проти Росії.

В Батумі відбулось зіткнення протестувальників та поліції.

В Білорусі судять місцевих журналістів та активістів, які були затримані після протестних маршів.

Норвезького журналіста не пустили в Росію

СБУ перевірить Юлію Самойлову через її виступи у Криму.






Теги: Настоящее время Туреччина Нідерланди Роман Насіров Затримання Насірова СБУ Юлія Самойлова
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жебрівський популярно пояснив британцеві, чому Крим не "ісконно русская зємля"
 30 жовтня 2016 , 19:28 6
Мочанов розповів моторошні подробиці смерті сина Януковича
 26 жовтня 2016 , 23:42 3
Допоможіть родині юного героя, який загинув біля Авдіївки
 31 січня , 16:00 208
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах
 6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Запеклі бої біля Авдіївки і страшні втрати серед українських військових
30 січня , 21:37
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
 9 січня , 21:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук