Настоящее время. Продовження "Насіріади". Конфлікт Туреччини з Нідерландами
Настоящее время 23:16, сьогодні 27 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в суді сьогодні розглядають апеляційну скаргу щодо арешту Насірова. Президент Туреччини звинуватив Німеччину та Нідерланди у нацизмі.
Також у випуску:
Авдіївку продовжують обстрілювати із забороненої зброї.
Продовження санкцій Євросоюзом проти Росії.
В Батумі відбулось зіткнення протестувальників та поліції.
В Білорусі судять місцевих журналістів та активістів, які були затримані після протестних маршів.
Норвезького журналіста не пустили в Росію
СБУ перевірить Юлію Самойлову через її виступи у Криму.
Джерело: 24 Канал
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