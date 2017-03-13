Настоящее время. Продовження "Насіріади". Конфлікт Туреччини з Нідерландами

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в суді сьогодні розглядають апеляційну скаргу щодо арешту Насірова. Президент Туреччини звинуватив Німеччину та Нідерланди у нацизмі.

Також у випуску: Авдіївку продовжують обстрілювати із забороненої зброї. Продовження санкцій Євросоюзом проти Росії. В Батумі відбулось зіткнення протестувальників та поліції. В Білорусі судять місцевих журналістів та активістів, які були затримані після протестних маршів. Норвезького журналіста не пустили в Росію СБУ перевірить Юлію Самойлову через її виступи у Криму.











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