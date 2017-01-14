Настоящее время. Рекорд падіння гривні. Навіщо Джо Байден летить до Києва

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – долар по 28 і вище: курс гривні йде вниз і б’є рекорди. Чи допоможе аукціон Нацбанку. Віце-президент США Джозеф Байден в останні дні на посаді відвідає Київ з офіційним візитом.

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