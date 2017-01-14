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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Настоящее время. Рекорд падіння гривні. Навіщо Джо Байден летить до Києва

Настоящее время 00:34, сьогодні 142 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – долар по 28 і вище: курс гривні йде вниз і б’є рекорди. Чи допоможе аукціон Нацбанку. Віце-президент США Джозеф Байден в останні дні на посаді відвідає Київ з офіційним візитом.

Також у випуску:

Позиція США по відношенні до Росії: про що говорив кандидат на пост керівника Пентагону Джеймс Меттіс на слуханнях у Сенаті.

Новий очільник Одеської області. Що відомо про наступника Саакашвілі.

Чому на скарги активіста Ельдара Дадіна так і не було необхідної реакції.

Таємне училище для "важких" підлітків у Свердловській області.

Президент США Барак Обама нагородив Медаллю Свободи віце-президента Джозера Байдена.

В Грузії розкол "Єдиного національного руху": чому йдуть з партії Саакашвілі.

В Литві відзначають річницю трагічних подій січня 1991 року.

Аномальні морози та снігопади на півночі Японії.

Теги: Новини Росії Політика Барак Обама Настоящее время Японія Міхеїл Саакашвілі Литва Грузія НБУ Курси валют
Джерело: 24 Канал
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