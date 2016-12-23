Настоящее время. Режим тиші на Сході. Похорон посла
Настоящее время 23:45, 22 грудня 71 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – контактна група у Мінську домовилась про припинення вогню з 24 грудня. В Росії попрощалися з вбитим російським послом.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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