Настоящее время. Режим тиші на Сході. Похорон посла

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – контактна група у Мінську домовилась про припинення вогню з 24 грудня. В Росії попрощалися з вбитим російським послом.

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