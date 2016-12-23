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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Режим тиші на Сході. Похорон посла

Настоящее время 23:45, 22 грудня 71 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – контактна група у Мінську домовилась про припинення вогню з 24 грудня. В Росії попрощалися з вбитим російським послом.

Також у випуску:

100 тисяч євро за інформацію про берлінського терориста.

Чому Надію Савченко виключили з ПАРЄ.

Студентка МГУ хотіла потрапити в лави "Ісламської держави" через любов.

Націоналісти Латвії запропонували виселяти з країни усіх "нелояльних".

Зоопарк Тбілісі переїжджає.

Теги: Надія Савченко Настоящее время Новини Росії АТО війна Війна на Донбасі Ісламська держава Латвія Грузія
Джерело: 24 Канал
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