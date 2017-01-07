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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Настоящее время. Росія скоротить військовий контингент в Сирії. Чим особливий Святвечір у Львові

Настоящее время 00:53, сьогодні 61 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що ховається за формулюванням "скорочення військового контингенту" в Сирії. Як відзначають Святвечір у Львові.

Також у випуску:

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Теги: Новорічні свята Настоящее время Новини Росії Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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