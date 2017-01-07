Настоящее время. Росія скоротить військовий контингент в Сирії. Чим особливий Святвечір у Львові

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що ховається за формулюванням "скорочення військового контингенту" в Сирії. Як відзначають Святвечір у Львові.

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