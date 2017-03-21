Настоящее время. Російські військові навчання. Причини відкладення траншу МВФ
01:29, сьогодні 26 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Росія розпочала чергові військові навчання в окупованому Криму, залучивши 600 одиниць бойової техніки. МВФ вимагає відповіді стосовно функціонування всієї програми, на яку планують виділити 1 мільярд доларів.
Також у випуску:
У Конгресі США відбулись слухання у справі співпраці Дональда Трампа з Кремлем.
Обстріл поліцейського відділку в місті Рівне.
У Молдові затримали депутата-шпигуна.
У російському Барнаулі на опозиціонера Олексія Навального напали із зеленкою.
Німецькі соціал-демократи визначились із кандидатом на пост федерального канцлера.
Джерело: 24 Канал
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