Настоящее время. Російські військові навчання. Причини відкладення траншу МВФ

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Росія розпочала чергові військові навчання в окупованому Криму, залучивши 600 одиниць бойової техніки. МВФ вимагає відповіді стосовно функціонування всієї програми, на яку планують виділити 1 мільярд доларів.

Також у випуску: У Конгресі США відбулись слухання у справі співпраці Дональда Трампа з Кремлем. Обстріл поліцейського відділку в місті Рівне. У Молдові затримали депутата-шпигуна. У російському Барнаулі на опозиціонера Олексія Навального напали із зеленкою. Німецькі соціал-демократи визначились із кандидатом на пост федерального канцлера.

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