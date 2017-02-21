22:50
21 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, сьогодні
ЦРУ
21:56, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Скільки років тюрми загрожує Фірташу. Гройсман та вугілля
Випуск новин
21:16, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Програми Настоящее время
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Настоящее время. Санкції за признання фейкових документів "Л/ДНР". Новий радник Трампа

Настоящее время 22:09, сьогодні 205

У свідому випуску програми Настоящее время – признання Росією фейкових документів з окупованих територій Донбасу вимагає посилання санкцій проти РФ, заявив Порошенко. Чого очікувати від нового керівника Ради з питань нацбезпеки США генерала Макмастера.

Також у випуску:

Чи екстрадують українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Президент Азербайджану призначив свою дружину першим віце-президентом країни.

Актор театру у Грузії дають вистави в будівлі, яка валиться на очах.

Узгодження плану відведення важкого озброєння на Донбасі.

Все ще тимчасова експозиція: чому музей Революції гідності існує лише на папері.

Теги: Дмитро Фірташ Війна на Донбасі Азербайджан Євромайдан Грузія США Дональд Трамп Петро Порошенко Настоящее время
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Трамп назначил генерала русофоба своим советником
сьогодні, 21:35 Трамп назначил генерала русофоба своим советником
Злой Одессит 1342
Посттравматичний стресовий розлад та інші проблеми: що може чекати на бійців АТО
сьогодні, 20:30 Посттравматичний стресовий розлад та інші проблеми: що може чекати на бійців АТО
Євгенія Мазур 496
По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін
сьогодні, 19:02 По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін "на мир"
Інна Жолобович 1639
Дактиль і релце: чи знаєте ви, що означають давні слова українців
сьогодні, 18:05 Дактиль і релце: чи знаєте ви, що означають давні слова українців
2449
Було б добре, аби вся епоха чуркіних в російській дипломатії скінчилась
сьогодні, 17:06 Було б добре, аби вся епоха чуркіних в російській дипломатії скінчилась
Володимир Горбач 808
Стало відомо про гонорари українських зірок: цифри вражають
31 жовтня 2016 , 14:11 47
"Гіві" вбили у Донецьку, – ЗМІ
8 лютого , 08:23
У Києві прикрили дім розпусти. Поліція впіймала повію "на гарячому"
 19 листопада 2016 , 13:09 78
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах
 6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Запеклі бої біля Авдіївки і страшні втрати серед українських військових
30 січня , 21:37
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
 9 січня , 21:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук