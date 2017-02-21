Настоящее время. Санкції за признання фейкових документів "Л/ДНР". Новий радник Трампа

У свідому випуску програми Настоящее время – признання Росією фейкових документів з окупованих територій Донбасу вимагає посилання санкцій проти РФ, заявив Порошенко. Чого очікувати від нового керівника Ради з питань нацбезпеки США генерала Макмастера.

Також у випуску: Чи екстрадують українського олігарха Дмитра Фірташа в США. Президент Азербайджану призначив свою дружину першим віце-президентом країни. Актор театру у Грузії дають вистави в будівлі, яка валиться на очах. Узгодження плану відведення важкого озброєння на Донбасі. Все ще тимчасова експозиція: чому музей Революції гідності існує лише на папері.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter