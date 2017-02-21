Настоящее время. Санкції за признання фейкових документів "Л/ДНР". Новий радник Трампа
Настоящее время 22:09, сьогодні 205
У свідому випуску програми Настоящее время – признання Росією фейкових документів з окупованих територій Донбасу вимагає посилання санкцій проти РФ, заявив Порошенко. Чого очікувати від нового керівника Ради з питань нацбезпеки США генерала Макмастера.
Також у випуску:
Чи екстрадують українського олігарха Дмитра Фірташа в США.
Президент Азербайджану призначив свою дружину першим віце-президентом країни.
Актор театру у Грузії дають вистави в будівлі, яка валиться на очах.
Узгодження плану відведення важкого озброєння на Донбасі.
Все ще тимчасова експозиція: чому музей Революції гідності існує лише на папері.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Стало відомо про гонорари українських зірок: цифри вражають31 жовтня 2016 , 14:11 47
"Гіві" вбили у Донецьку, – ЗМІ8 лютого , 08:23
У Києві прикрили дім розпусти. Поліція впіймала повію "на гарячому"19 листопада 2016 , 13:09 78
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Запеклі бої біля Авдіївки і страшні втрати серед українських військових30 січня , 21:37