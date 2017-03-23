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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ

Настоящее время. Сепаратисти "націоналізують" нерухомість громадян. Річниця теракту в Брюсселі

Настоящее время 23:48, 22 березня 76 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – проросійські бойовики вирішили провести "націоналізацію" квартир жителів окупованих територій. В Брюсселі згадали жертв теракту, який стався рік назад.

Також у випуску:

Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради.

Російські бізнесмени, на яких накладено європейські санкції, можуть не платити за податки.

У Великобританії перевірять банки, які начебто причетні до масштабної грошової махінації.

У Франції з'явився новий міністр внутрішніх справ.

Теги: Великобританія Настоящее время НАБУ Теракти у Брюсселі Новини Донецька Новини Росії Санкції Банки Франція
Джерело: 24 Канал
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