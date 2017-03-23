Настоящее время. Сепаратисти "націоналізують" нерухомість громадян. Річниця теракту в Брюсселі

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – проросійські бойовики вирішили провести "націоналізацію" квартир жителів окупованих територій. В Брюсселі згадали жертв теракту, який стався рік назад.

Також у випуску: Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради. Російські бізнесмени, на яких накладено європейські санкції, можуть не платити за податки. У Великобританії перевірять банки, які начебто причетні до масштабної грошової махінації. У Франції з'явився новий міністр внутрішніх справ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter