Настоящее время. Сепаратисти "націоналізують" нерухомість громадян. Річниця теракту в Брюсселі
Настоящее время 23:48, 22 березня 76 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – проросійські бойовики вирішили провести "націоналізацію" квартир жителів окупованих територій. В Брюсселі згадали жертв теракту, який стався рік назад.
Також у випуску:
Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради.
Російські бізнесмени, на яких накладено європейські санкції, можуть не платити за податки.
У Великобританії перевірять банки, які начебто причетні до масштабної грошової махінації.
У Франції з'явився новий міністр внутрішніх справ.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Дівчинка з Донбасу вразила відповіддю на провокативне питання російського ведучого: відео10 березня , 14:07
Мочанов розповів моторошні подробиці смерті сина Януковича26 жовтня 2016 , 23:42 3
Польщу шокували декларації українських політиків, – Бальчун31 жовтня 2016 , 19:10 53
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Запеклі бої біля Авдіївки і страшні втрати серед українських військових30 січня , 21:37