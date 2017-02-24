Настоящее время. Трамп планує збільшити ядерний потенціал США. Винахід українського авіатора

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп хоче збільшити ядерний потенціал США. Авіатор з України модернізував старенький літак в сучасну авіамашину.

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