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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Настоящее время. Трамп планує збільшити ядерний потенціал США. Винахід українського авіатора

Настоящее время 21:36, сьогодні 195 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп хоче збільшити ядерний потенціал США. Авіатор з України модернізував старенький літак в сучасну авіамашину.

Також у випуску:

В Україні продовжується скандал, пов'язаний з енергетичним ринком.

В Малайзії встановили, якою саме отрутою вбили брата лідера Північної Кореї.

Понад російських 600 стюардес аерофлоту постраждали від нової політики компанії.

Хто і чому вже понад 5 місяців не виплачує зарплату мігрантам з Середньої Азії у Москві.

Як виживають сім'ї, в яких чоловіки потрапили до в'язниці.

Теги: Настоящее время Енергетика Москва КНДР
Джерело: 24 Канал
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