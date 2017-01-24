Настоящее время. Трамп скасовує реформи Обами. Хто хотів вбити Геращенка

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп почав підписувати свої перші накази, зокрема скасування деяких реформ Обами.

Також у випуску: Прес-секретар Білого дому відчитав журналістів за їх роботу. В Астані почались переговори щодо врегулювання кофліктів в Сирії. Нові деталі справа про вбивство Павла Шеремета. Гучний скандал в МОЗ. ЦРУ виклала в мережу архівні документи часів Холодної війни. В Грузії масово популяризують продукти вітчизняного виробництва.

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