Настоящее время. Трамп скасовує реформи Обами. Хто хотів вбити Геращенка
Настоящее время 01:04, сьогодні 113 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп почав підписувати свої перші накази, зокрема скасування деяких реформ Обами.
Також у випуску:
Прес-секретар Білого дому відчитав журналістів за їх роботу.
В Астані почались переговори щодо врегулювання кофліктів в Сирії.
Нові деталі справа про вбивство Павла Шеремета.
Гучний скандал в МОЗ.
ЦРУ виклала в мережу архівні документи часів Холодної війни.
В Грузії масово популяризують продукти вітчизняного виробництва.
Джерело: 24 Канал
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