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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Трамп скасовує реформи Обами. Хто хотів вбити Геращенка

Настоящее время 01:04, сьогодні 113 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп почав підписувати свої перші накази, зокрема скасування деяких реформ Обами.

Також у випуску:

Прес-секретар Білого дому відчитав журналістів за їх роботу.

В Астані почались переговори щодо врегулювання кофліктів в Сирії.

Нові деталі справа про вбивство Павла Шеремета.

Гучний скандал в МОЗ.

ЦРУ виклала в мережу архівні документи часів Холодної війни.

В Грузії масово популяризують продукти вітчизняного виробництва.

Теги: Настоящее время США Дональд Трамп Барак Обама Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
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