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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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Настоящее время. Три роки анексії Криму. Затримання активістів у Білорусі

Настоящее время 01:25, сьогодні 33 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – до третьої річниці анексії Криму Європарламент прийняв резолюцію, де вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України. Від 12 до 15 днів арешту: в Білорусі судять учасників Маршу недармоїдів

Також у випуску:

Гройсман розкритикував рішення влади про блокаду Донбасу. Прем’єр-міністр незгідний з Президентом?

Три роки анексії Криму: як це було.

Бої за Мосул у Іраку, який утримує ІДІЛ.

Результати парламентських виборів у Нідерландах.

Марш легіонерів Waffen-SS у Ризі.

Переселенці з Криму звернулися до львів’ян з проханням допомогти дітям, чиїх батьків затримують у Криму.

У Санкт-Петербурзі призупинили справу про передачу Ісакіївського собору РПЦ.

Теги: Настоящее время Новини Криму Новини Росії Львів Анексія Криму Ісламська держава Нідерланди Білорусь
Джерело: 24 Канал
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