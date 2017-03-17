Настоящее время. Три роки анексії Криму. Затримання активістів у Білорусі

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – до третьої річниці анексії Криму Європарламент прийняв резолюцію, де вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України. Від 12 до 15 днів арешту: в Білорусі судять учасників Маршу недармоїдів

Також у випуску: Гройсман розкритикував рішення влади про блокаду Донбасу. Прем’єр-міністр незгідний з Президентом? Три роки анексії Криму: як це було. Бої за Мосул у Іраку, який утримує ІДІЛ. Результати парламентських виборів у Нідерландах. Марш легіонерів Waffen-SS у Ризі. Переселенці з Криму звернулися до львів’ян з проханням допомогти дітям, чиїх батьків затримують у Криму. У Санкт-Петербурзі призупинили справу про передачу Ісакіївського собору РПЦ.

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