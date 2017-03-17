Настоящее время. Три роки анексії Криму. Затримання активістів у Білорусі
Настоящее время 01:25, сьогодні 33 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – до третьої річниці анексії Криму Європарламент прийняв резолюцію, де вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України. Від 12 до 15 днів арешту: в Білорусі судять учасників Маршу недармоїдів
Також у випуску:
Гройсман розкритикував рішення влади про блокаду Донбасу. Прем’єр-міністр незгідний з Президентом?
Три роки анексії Криму: як це було.
Бої за Мосул у Іраку, який утримує ІДІЛ.
Результати парламентських виборів у Нідерландах.
Марш легіонерів Waffen-SS у Ризі.
Переселенці з Криму звернулися до львів’ян з проханням допомогти дітям, чиїх батьків затримують у Криму.
У Санкт-Петербурзі призупинили справу про передачу Ісакіївського собору РПЦ.
Джерело: 24 Канал
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