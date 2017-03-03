Настоящее время. Вибух на шахті у Львівській області. Захопленння "Укртелекому" в Донецьку

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Вибух на шахті у Львівській області України. Загинуло вісім гірників, ще двоє у важкому стані. Захопленння "Укртелекому" в окупованому Донецьку. Без зв’язку 200 тисяч абонентів

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