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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Вибух на шахті у Львівській області. Захопленння "Укртелекому" в Донецьку

Настоящее время 00:11, сьогодні 10

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Вибух на шахті у Львівській області України. Загинуло вісім гірників, ще двоє у важкому стані. Захопленння "Укртелекому" в окупованому Донецьку. Без зв’язку 200 тисяч абонентів

Також у випуску:

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В Росії судять чергового пікетувальника за одинокий протест.

Розв’язка скандалу з переплутаними конвертами на церемонії "Оскар".

Блокування залізничних шляхів до Горлівки.

Марі Ле Пен позбавили депутатської недоторканості через публікацію в "твітері".

В США чиновник опинився в центрі скандалу через зустріч з російським послом.

Теги: Блокада Безвізовий режим Вибух на шахті на Львівщині США Дональд Трамп Настоящее время
Джерело: 24 Канал
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