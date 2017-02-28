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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Настоящее время. Вшанування пам’яті Немцова: простріляний триколор та облитий Касьянов

Настоящее время 00:43, сьогодні 29 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – у російських містах пройшли пам’ятні заходи до другої річниці вбивства Бориса Немцова. Та не у всіх містах їх дозволили провести.

Також у випуску:

Навіщо Путін відправився в Центральну Азію.

Активіст Ільдар Дадін вийшов на волю.

В Києві запрацював канал "Настоящее время".

Скандальне вручення "Оскара".

Брату Навального Олегу відмовили в достроковому звільнені з в’язниці.

Теги: Настоящее время Новини Росії Київ
Джерело: 24 Канал
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