Настоящее время. Вшанування пам’яті Немцова: простріляний триколор та облитий Касьянов

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – у російських містах пройшли пам’ятні заходи до другої річниці вбивства Бориса Немцова. Та не у всіх містах їх дозволили провести.

Також у випуску: Навіщо Путін відправився в Центральну Азію. Активіст Ільдар Дадін вийшов на волю. В Києві запрацював канал "Настоящее время". Скандальне вручення "Оскара". Брату Навального Олегу відмовили в достроковому звільнені з в’язниці.

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