Настоящее время. Who is Mr Trump

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп став 45 Президентом США. Що про нього відомо.

Також у випуску:

Дональд Трамп склав присягу. Як пройшла інавгурація 45 президента США.

Мітинги по всьому світу: хто, де і як виступав за або проти Трампа.

Перша дочка США та інші родичі Трампа: що відомо про сім’ю нового Президента США.

Чаювання, бали, ажіотаж навколо білетів: які пункти в інавгурації президентів США не змінювалися десятиліттями.

Два президентські терміни Барака Обами: чим запам’ятається епоха 44-ого лідера США.

Чого чекають від нового керівника білого дому в Україні, Росії, Грузії та Латвії.

Як в Росії відреагували на президентство Трампа.