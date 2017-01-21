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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Who is Mr Trump

Настоящее время 00:41, сьогодні 46 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп став 45 Президентом США. Що про нього відомо.

Також у випуску:

Дональд Трамп склав присягу. Як пройшла інавгурація 45 президента США.

Мітинги по всьому світу: хто, де і як виступав за або проти Трампа.

Перша дочка США та інші родичі Трампа: що відомо про сім’ю нового Президента США.

Чаювання, бали, ажіотаж навколо білетів: які пункти в інавгурації президентів США не змінювалися десятиліттями.

Два президентські терміни Барака Обами: чим запам’ятається епоха 44-ого лідера США.

Чого чекають від нового керівника білого дому в Україні, Росії, Грузії та Латвії.

Як в Росії відреагували на президентство Трампа.

Теги: Політика Настоящее время США Дональд Трамп Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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