Настоящее время. Who is Mr Trump
Настоящее время 00:41, сьогодні 46 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Дональд Трамп став 45 Президентом США. Що про нього відомо.
Також у випуску:
Дональд Трамп склав присягу. Як пройшла інавгурація 45 президента США.
Мітинги по всьому світу: хто, де і як виступав за або проти Трампа.
Перша дочка США та інші родичі Трампа: що відомо про сім’ю нового Президента США.
Чаювання, бали, ажіотаж навколо білетів: які пункти в інавгурації президентів США не змінювалися десятиліттями.
Два президентські терміни Барака Обами: чим запам’ятається епоха 44-ого лідера США.
Чого чекають від нового керівника білого дому в Україні, Росії, Грузії та Латвії.
Як в Росії відреагували на президентство Трампа.
Джерело: 24 Канал
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