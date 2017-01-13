Настоящее время. Заборона "Дождя". В Росії не очікують поліпшення стосунків із США

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Україна заборонила трансляцію російського опозиційного каналу "Дождь". Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не сподівається на покращення стосунків із США.

Також у випуску: Чому заборонили "Дождь" розповів член Нацради з питань телебачення та радіомовлення. На Донбасі не припиняються обстріли. Продовження історії із списками Савченко. Новий скандал із швидкою допомогою в Росії. Літак ТУ-154 не підірвали – результати експертизи. Скандал навколо російського ПЕН-клуб.

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