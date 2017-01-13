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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Настоящее время. Заборона "Дождя". В Росії не очікують поліпшення стосунків із США

Настоящее время 00:15, сьогодні 54 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Україна заборонила трансляцію російського опозиційного каналу "Дождь". Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не сподівається на покращення стосунків із США.

Також у випуску:

Чому заборонили "Дождь" розповів член Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

На Донбасі не припиняються обстріли.

Продовження історії із списками Савченко.

Новий скандал із швидкою допомогою в Росії.

Літак ТУ-154 не підірвали – результати експертизи.

Скандал навколо російського ПЕН-клуб.

Теги: США Настоящее время ЗМІ Новини Росії Політика
Джерело: 24 Канал
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