Настоящее время. Заборона "Дождя". В Росії не очікують поліпшення стосунків із США
Настоящее время 00:15, сьогодні 54 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Україна заборонила трансляцію російського опозиційного каналу "Дождь". Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не сподівається на покращення стосунків із США.
Також у випуску:
Чому заборонили "Дождь" розповів член Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
На Донбасі не припиняються обстріли.
Продовження історії із списками Савченко.
Новий скандал із швидкою допомогою в Росії.
Літак ТУ-154 не підірвали – результати експертизи.
Скандал навколо російського ПЕН-клуб.
Джерело: 24 Канал
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