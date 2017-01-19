Настоящее время. Жахливі наслідки землетрусу в Італії. Путін не заплатить Ходоровському
Настоящее время 23:14, сьогодні 1
У свіжому випуску програми "Настоящее время", – Сніжна лавина знищила популярний готель: є загиблі. Конституційний суд дозволив Росії не виконувати рішення Європейського суду з прав людини у справі ЮКОС.
Також у випуску:
Найголовніші тези з останньої прес-конференції Барака Обами.
Передумови для надзвичайної екологічної ситуації у Львові.
Як у Чехії почали боротися з брехливими новинами.
Полл Маркарт6ні виступив проти звукозаписуючої компанії Sony.
Джерело: 24 Канал
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