Настоящее время. Зустріч Путіна та Ердогана. Протести в Південній Кореї

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що обговорюють в Москві президенти Росії та Туреччини. Масові протести в Південній Кореї: є жертви.

Також у випуску: В Туреччині вертоліт з російськими бізнесменами врізався в телевежу. Найбільший енергетичний холдинг України, який належить Ахметову, призупинив роботу більшості шахт. Лукашенко переносить дату виплати "податку за дармоїдство" на фоні масових страйків. Чи встигне Київ відремонтувати магістралі до приїзду закордонних гостів.



Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter