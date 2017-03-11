Настоящее время. Зустріч Путіна та Ердогана. Протести в Південній Кореї
Настоящее время 00:40, сьогодні 50 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що обговорюють в Москві президенти Росії та Туреччини. Масові протести в Південній Кореї: є жертви.
Також у випуску:
В Туреччині вертоліт з російськими бізнесменами врізався в телевежу.
Найбільший енергетичний холдинг України, який належить Ахметову, призупинив роботу більшості шахт.
Лукашенко переносить дату виплати "податку за дармоїдство" на фоні масових страйків.
Чи встигне Київ відремонтувати магістралі до приїзду закордонних гостів.
Джерело: 24 Канал
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