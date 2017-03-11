01:22
11 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. РПЦ співпрацює з лепреконами. Місто без геїв
Вєсті Кремля
00:08, сьогодні
Вєсті.UA. Алкоголізм і любов в
Вєсті.UA
21:45, 10 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 23:00: Протиправна
Випуск новин
00:31, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Настоящее время
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Настоящее время. Зустріч Путіна та Ердогана. Протести в Південній Кореї

Настоящее время 00:40, сьогодні 50 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – що обговорюють в Москві президенти Росії та Туреччини. Масові протести в Південній Кореї: є жертви.

Також у випуску:

В Туреччині вертоліт з російськими бізнесменами врізався в телевежу.

Найбільший енергетичний холдинг України, який належить Ахметову, призупинив роботу більшості шахт.

Лукашенко переносить дату виплати "податку за дармоїдство" на фоні масових страйків.

Чи встигне Київ відремонтувати магістралі до приїзду закордонних гостів.

Теги: Київ Настоящее время Туреччина Володимир Путін Євробачення-2017 Південна Корея Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Украинская власть давно уже совершенно не боится ничего
10 березня, 22:12 Украинская власть давно уже совершенно не боится ничего
Володимир Шередега 275
Головні новини 10 березня:
10 березня, 22:01 Головні новини 10 березня: "Сбербанку" загрожують санкції, владі висунули ультиматум
886
Війни не виграються в судах
10 березня, 20:02 Війни не виграються в судах
Богдан Яременко 1301
Мінімальна
10 березня, 20:00 Мінімальна "мінімалка": яку зарплату гарантують в різних європейських країнах
1585
Як урізноманітнити меню в піст: прості рецепти з фото
10 березня, 18:30 Як урізноманітнити меню в піст: прості рецепти з фото
Віра Стадник 894
Кремль зробив сенсаційну заяву щодо України
23 жовтня 2016 , 14:00 4
Жебрівський популярно пояснив британцеві, чому Крим не "ісконно русская зємля"
 30 жовтня 2016 , 19:28 6
Канада зробила категоричну заяву щодо санкцій проти Росії через Україну
12 листопада 2016 , 13:41 7
Настоящее время. Інтерв'ю з поліцейським, який вижив у перестрілці в Княжичах
 6 грудня 2016 , 20:22
Настоящее время. Запеклі бої біля Авдіївки і страшні втрати серед українських військових
30 січня , 21:37
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
 9 січня , 21:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук