Наступ на Маріуполь: генерал оцінив ймовірність такого сценарію

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що серйозною ескалацією конфлікту на Донбасі бойовики хочуть тиснути на "нормандську четвірку".

Про це генерал заявив у коментарі "Обозревателю".

За словами Миколи Маломужа, попри загострення на маріупольському, напрямку наступу на Маріуполь не передбачається. Адже тоді бойові дії перейдуть у формат масштабного конфлікту з більш глобальною участю Росії по всій лінії розмежування. А тоді в роботу піде значно важче озброєння.

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки додав, що активізація боїв на Донбасі адресована членам "нормандської четвірки" задля того, щоб ці держави посприяли врегулюванню війни у зоні АТО.

Зокрема, мова йде про: припинення обстрілів, відведення важкого озброєння та проведення виборів, контрольованих Росією. Він зазначив, що зараз Кремль хоче заморозити конфлікт та сформувати проросійську владу на окупованих територіях.

Ця модель пов'язана і з видачею паспортів. Йде поступова формалізація цих структур. Не приєднуючи їх до Росії, визнаючи їх територіями України, але водночас і не віддаючи під контроль України, а створюючи локальні або більш глобальні вогнища протистояння,

– резюмував генерал.

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