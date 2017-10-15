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Наступним кроком стане вимога автономії для угорців на Закарпатті, – експерт

08:01, сьогодні 3231 Читать новость на русском
ПАРЄ хоче, аби Україна переглянула закон
ПАРЄ хоче, аби Україна переглянула закон / mukachevo.net

Резолюція ПАРЄ щодо перегляду Україною закону про освіту носить рекомендаційний характер. Україна як член системи міжнародних відносин і міжнародної спільноти має враховувати позицію ПАРЄ. Але питання про перегляд закону на сьогоднішній момент не стоїть.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

За словами експерта, ухвалення резолюції стало наслідком підвищеної політичної істерії з боку Угорщини і Румунії.

"Це не перший і не останній випадок в історії ПАРЄ, коли подібні резолюції ухвалювалися в контексті: швидко, аж бігом. Угорщина готується до парламентських виборів, правляча партія прем’єра Орбана "Фідес" хоче відстояти свої позиції всередині держави. І тема захисту закордонних угорців для угорської влади і політиків дуже чутлива", – говорить Магда.

Водночас політолог зазначає, що немає жодної проблеми в тому, що Україні рекомендують прислухатися до думки Венеціанської комісії. Це нормальна рекомендація.

Але треба розуміти, що поступки в чутливих питаннях, зокрема мови, можуть призвести до того, що наступним кроком стане вимога автономії для угорців на Закарпатті,
– підкреслює Євген Магда.

Політолог зауважує: говорити, що перед нами поставили чітку вимогу перегляду закону – перебільшення і маніпуляція. На його думку, Україні треба більше займатися питанням комунікації і краще проводити тезу про захист національних інтересів.

Нагадаємо, ПАРЄ "рекомендувало" Україні переглянути скандальний закон "Про освіту". Зокрема, у ПАРЄ кажуть, що серйозно стурбовані прийняттям 5 вересня Верховною Радою України закону. Раніше, Угорщина заявила, що вимагає від України відкликати закон про освіту.

Теги: Новини України Новини політики Угорщина ПАРЄ Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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