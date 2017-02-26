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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Наталі Портман відмовилась від участі в церемонії "Оскар"

15:36, сьогодні 998 Читать новость на русском
Наталі Портман не прийде на
Наталі Портман не прийде на "Оскар" / podrobnosti.ua

Відома голлівудська акторка Наталі Портман заявила, що вона не буде присутньою на врученні статуеток "Оскар".

Портман пояснила це вагітністю, передає Daily Mail.

"Через мою вагітність, я не зможу бути присутньою на Independent Spirit Awards і врученні нагород Академії", – зізналася Портман.

Знаменитість також зазначила, що для неї це велика честь бути номінованою, однак через стан здоров'я вона не зможе прийти.

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Акторка вагітна вдруге, вона вже виховує 6-річного сина. Критики називають Портман головною претенденткою на "Оскар"

Зазначимо, що зірка номінована в категорії "Найкраща актриса" за роль у фільмі "Джекі". Усіх претендентів на статуетку можна подивитись за посиланням.

Теги: LifeStyle Оскар-2017 Оскар Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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