Наталі Портман відмовилась від участі в церемонії "Оскар"

Відома голлівудська акторка Наталі Портман заявила, що вона не буде присутньою на врученні статуеток "Оскар".

Портман пояснила це вагітністю, передає Daily Mail.

"Через мою вагітність, я не зможу бути присутньою на Independent Spirit Awards і врученні нагород Академії", – зізналася Портман.

Знаменитість також зазначила, що для неї це велика честь бути номінованою, однак через стан здоров'я вона не зможе прийти.

Читайте також: Меріл Стріп вляпалась у брудний скандал через сукню на "Оскар"

Акторка вагітна вдруге, вона вже виховує 6-річного сина. Критики називають Портман головною претенденткою на "Оскар"

Зазначимо, що зірка номінована в категорії "Найкраща актриса" за роль у фільмі "Джекі". Усіх претендентів на статуетку можна подивитись за посиланням.