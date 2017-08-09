НАТО і Грузія засудили цинічний візит Путіна в окуповану Абхазію

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У НАТО дорікнули президенту Росії Володимиру Путіну за відвідування невизнаної республіки Абхазія у дев'яту річницю збройної агресії РФ проти Грузії.
Про це повідомляє Politico.
Візит президента Путіна у грузинський регіон Абхазія в дев'яту річницю збройного конфлікту між двома країнами нівелює зусилля міжнародної спільноти знайти мирне вирішення ситуації. Ми шкодуємо, що візит відбувся без попередньої згоди грузинської влади,
– заявив речник Альянсу.
У МЗС Грузії назвали візит глави Кремля до Абхазії "цинічним" і таким, що "сприяє узаконенню насильницької зміни кордонів суверенної держави за допомогою військової агресії, етнічної чистки і окупації". Міністр зовнішніх справ Грузії Міхеїл Джанелідзе також закликав міжнародне співтовариство відреагувати на "агресивні кроки" Росії, пише Radio Free Europe.
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До слова, після війни 2008 року Росія і Грузія розірвали дипломатичні відносини: тоді Москва визнала Абхазію і Південну Осетію "незалежними" країнами.
Візит Путіна до окупованої Абхазії 8 серпня став першим із 2013 року. Під час зустрічі з Раулем Хаджимбою, лідером невизнаної республіки, російський лідер заявив, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".