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НАТО і Грузія засудили цинічний візит Путіна в окуповану Абхазію

22:44, сьогодні 225 Читать новость на русском
Путін зустрівся з Хаджимбою, лідером невизнаної Абхазії
Путін зустрівся з Хаджимбою, лідером невизнаної Абхазії / Фото з відкритих джерел

У НАТО дорікнули президенту Росії Володимиру Путіну за відвідування невизнаної республіки Абхазія у дев'яту річницю збройної агресії РФ проти Грузії.

Про це повідомляє Politico.

Візит президента Путіна у грузинський регіон Абхазія в дев'яту річницю збройного конфлікту між двома країнами нівелює зусилля міжнародної спільноти знайти мирне вирішення ситуації. Ми шкодуємо, що візит відбувся без попередньої згоди грузинської влади,
заявив речник Альянсу.

У МЗС Грузії назвали візит глави Кремля до Абхазії "цинічним" і таким, що "сприяє узаконенню насильницької зміни кордонів суверенної держави за допомогою військової агресії, етнічної чистки і окупації". Міністр зовнішніх справ Грузії Міхеїл Джанелідзе також закликав міжнародне співтовариство відреагувати на "агресивні кроки" Росії, пише Radio Free Europe.

Читайте також: Ні російській окупації: доля "незалежних" республік, охоплених "турботою" Росії

До слова, після війни 2008 року Росія і Грузія розірвали дипломатичні відносини: тоді Москва визнала Абхазію і Південну Осетію "незалежними" країнами.

Візит Путіна до окупованої Абхазії 8 серпня став першим із 2013 року. Під час зустрічі з Раулем Хаджимбою, лідером невизнаної республіки, російський лідер заявив, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики війна НАТО Грузія
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