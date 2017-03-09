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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

НАТО і США застерегли Косово від створення повноцінної армії

09:09, сьогодні 276 Читать новость на русском
Косово
Косово / inforesist

Президент Косова Хашим Тачі заявив, що в його плані перетворити нинішні легко озброєні "сили безпеки" на повноцінні збройні сили "шляху назад немає".

Якщо влада Косова доможеться просування цього плану, союз НАТО буде змушений скоротити нинішню співпрацю з косовськими силовими структурами, попередив він, пише "УНІАН".

Так само й посольство США у Приштині виступило з заявою про занепокоєння планом створити збройні сили Косова без зміни конституції. Як заявили в посольстві, США готові до консультацій із цього приводу, але попереджають, що схвалення пропонованого владою Косова закону змусить Вашингтон переглянути двосторонню співпрацю і підтримку Сил безпеки Косова.

Сили безпеки Косова будуть перетворені на Збройні сили Косова,
– заявив він в інтерв’ю балканській службі Радіо Вільна Європа.

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Він виступив із цією заявою після застережень НАТО і США проти такого кроку, що порушив би чинну косовську конституцію. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберґ заявив, що вже попереджав косовських керівників, що такий крок без зміни конституції не принесе користі.

У вівторок Хашим Тачі подав до парламенту законопроект про перетворення цих сил безпеки на армію, що він назвав "нормальним кроком суверенної й незалежної держави". Чинна конституція Косова не передбачає такої можливості. Для зміни конституції необхідні голоси депутатів парламенту, що представляють косовських сербів, які такої зміни не підтримають.

Закон же можна ухвалити й без них. Як очікується, голосування відбудеться найближчими днями. Депутати-серби, а їх 11 у парламенті зі 120 осіб, уже заявили, що бойкотуватимуть це голосування.

Теги: США Політика Косово НАТО
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