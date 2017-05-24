НАТО обговорить питання України

Вже 25 квітня глави країн-членів НАТО під час зустрічі піднімуть питання невиконання Мінських домовленостей.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я припускаю, що країни-члени "Нормандського формату", зокрема, Німеччина і Франція, будуть говорити про Мінські угоди. Ми повинні пам'ятати, що НАТО виконує зобов'язання з колективної оборони, розгорнувши 4 бойові групи у країнах Балтії і Польщі", – зазначив Генсек.

Він підкреслив, що Північноатлантичний Альянс стурбований відсутністю виконання Мінських угод та підтримує економічні санкції ЄС, США та інших країн проти Росії.

Ми бачимо багато порушень режиму припинення вогню, важке озброєння не відведено. Ми стурбовані фактами недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ,

– зазначив Столтенберг.

До слова, 9-10 липня до Києва приїдуть з робочим візитом Генсек НАТО Єнс Столтенберг та члени Північноатлантичної ради.