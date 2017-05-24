16:44
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Масовий арешт корупціонерів. Угода про Асоціацію з ЄС
Випуск новин
13:15, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

НАТО обговорить питання України

14:08, сьогодні 267 Читать новость на русском
НАТО обговорить питання України
НАТО обговорить питання України / glavcom.ua

Вже 25 квітня глави країн-членів НАТО під час зустрічі піднімуть питання невиконання Мінських домовленостей.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я припускаю, що країни-члени "Нормандського формату", зокрема, Німеччина і Франція, будуть говорити про Мінські угоди. Ми повинні пам'ятати, що НАТО виконує зобов'язання з колективної оборони, розгорнувши 4 бойові групи у країнах Балтії і Польщі", – зазначив Генсек.

Він підкреслив, що Північноатлантичний Альянс стурбований відсутністю виконання Мінських угод та підтримує економічні санкції ЄС, США та інших країн проти Росії.

Ми бачимо багато порушень режиму припинення вогню, важке озброєння не відведено. Ми стурбовані фактами недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ,
– зазначив Столтенберг.

До слова, 9-10 липня до Києва приїдуть з робочим візитом Генсек НАТО Єнс Столтенберг та члени Північноатлантичної ради.

Теги: Україна Політика НАТО Війна на Донбасі Генсек НАТО Мінські домовленості Єнс Столтенберг
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 15:05 "Чистые руки": спецоперация Авакова и Матиоса?
Михайло Подоляк 975
Если мы не можем изменить систему, то мы должны ее возглавить
сьогодні, 12:00 Если мы не можем изменить систему, то мы должны ее возглавить
Євген Клопотенко 325
Як швидко схуднути, коли вже майже літо
сьогодні, 10:04 Як швидко схуднути, коли вже майже літо
Анастасія Ковач-Петрушенко 3486
Будни
сьогодні, 08:26 Будни "ЛНР": расценки взяток, которых "нет"
Ольга Черненко 2097
Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
23 травня, 22:01 Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
Дід Панас 9581
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Безпрецедентний психологічний тиск на "Самопоміч": депутату влаштували "похорон" під вікнами
 2 квітня , 19:37
Безвізовий режим – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування, – Порошенко
 6 квітня , 20:11
В Кабміні досі не заблокували російські соцмережі: фотодоказ
 сьогодні , 15:51
У банку "ФК "Відкриття" спростовують наявність претензій до Фукса
 23 травня , 20:59
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук