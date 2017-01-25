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НАТО перекидає війська до Литви для посилення східного флангу

05:50, сьогодні 85 Читать новость на русском
Німецькі танкісти перед відправленням до Литви
Німецькі танкісти перед відправленням до Литви / DW

Перші групи німецьких та бельгійських військових прибули до Литви в рамках місії з посилення східного флангу НАТО.

17 німецьких солдатів координуватимуть прибуття і розміщення батальйону НАТО у складі 1200 військових, яким командуватиме Німеччина. Загалом до Литви до кінця лютого у кілька етапів відправлять 450 військових Бундесверу та велику кількість озброєння, зокрема танків. До німецьких солдатів у складі батальйону приєднаються військові з Бельгії, Нідерландів та Норвегії. Батальйон розміститься на базі "Рукла", повідомляє DW.

Цього ж дня до Литви прибула і перша група бельгійських військових. Близько 30 прибули літаком, а ще більше сотні – кораблем до портового міста Клайпеди разом з військовою технікою. Клайпеда розташована приблизно в 60 кілометрах від кордону з Калінінградською областю, де Росія розмістила свої ракетні комплекси "Іскандер".

Минулого літа на саміті НАТО ухвалили рішення про розміщення в країнах Балтії та Польщі чотирьох батальйонів НАТО з метою посилення східного флангу Альянсу та стримування можливої агресії з боку Росії.

Нагадаємо, у польському місті Познань в ніч на 11 січня приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту. 300 армійців прилетіли до Польщі в рамках операції Atlantic Resolve, яка є відповіддю НАТО на російську агресію в Україні, Усього ж, американці планують перекинути до Польщі близько 3,5 тисяч солдатів та півтори тисячі одиниць військової техніки для навчань із союзниками.

До слова, Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією

Теги: НАТО Литва Зброя
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