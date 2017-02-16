НАТО посилить свою присутність неподалік від України

НАТО схвалило рішення щодо розширення військово-морської присутності Альянсу у Чорному морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні ми схвалили два додаткових рішення щодо морського простору: розширити військово-морську присутність НАТО у Чорному морі з метою покращення тренувань, проведення навчань, моніторингу ситуації, а також координації постійних військово-морських груп під час дій з іншими силами Альянсу у регіоні Чорного моря,

– заявив Столтенберг.

Також Генсек НАТО додав, що члени Альянсу планують до червня завершити передислокацію і розміщення у Литві, Латвії, Естонії та Польщі чотирьох бойових тактичних груп. Він додав, що це є чітким сигналом потенційному агресору.

Наші розгортання мають оборонний і виважений характер. Ми не будемо змагатися з Росією за кількістю солдатів, танків, літаків. Нашою метою є запобігання конфлікту, а не провокування його,

– уточнив Столтенберг.

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