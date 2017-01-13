Нацагентство із запобігання корупції розподілило гроші між партіями

І від фінансування поки ніхто не відмовився, повідомила у Facebook голова НАЗК Наталія Корчак.

На статутну діяльність "Народному фронту" виділять майже 114 мільйонів гривень, ББП – на 2 мільйони менше. "Самопомочі" – 56 мільйонів та плюс 44 мільйони гривень за збереження ґендерної квоти під час парламентських виборів.

Радикалам дадуть майже 40 мільйонів, а "Батьківщині" найменше – 30 мільйонів.

Читайте також: В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу