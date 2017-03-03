Нацгвардія і тітушки готуються спровокувати ветеранів АТО та розігнати блокаду

Національна гвардія готується до силового розгону торговельної блокади на Донбасі.

Про це повідомляють у штабі акції. Її учасники вважають, що перед спецпризначенцями поставили завдання передислокуватися у районі Бахмута та станції Кривий Торець, де і відбувається блокування.

Окрім силовиків, до штурму начебто підготували і найнятих тітушок.

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Вони провокуватимуть ветеранів АТО скористатись зброєю. І саме це дасть підставу нацгвардійцям атакувати представників блокади. Зазначимо, що на сьогодення на Донбасі заблоковані 3 залізничні шляхи.

Ми розуміємо, що північ Луганської області лишиться без електрики, якщо ми перекриємо ТЕЦ поблизу Щастя. Користуючись цим, пан Ахметов почав ганяти метал цією гілкою. Очевидно, що нам доведеться перекрити і її теж,

– прокоментував координатор торговельної блокади на Донбасі Анатолій Віногродський.