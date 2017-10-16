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Нацгвардія перекрила доступ до урядового кварталу у Києві напередодні масових мітингів: фото

00:49, сьогодні 801 Читать новость на русском
Нацгвардійці в центрі Києва
Нацгвардійці в центрі Києва / Сергій Лещенко

Бійці Національної гвардії перекривають центр Києва – вулицю Лютеранську, яка веде до вулиці Банкової, де розміщена Адміністрація Президента. У вівторок, 17 жовтня, тут мають відбутися масові мітинги.

Фото з бійцями Нацгвардії, які встановлюють металеві огорожі, опублікував нардеп Сергій Лещенко.

"Квартали навколо адміністрації президента перетворяться цієї ночі в зону відчуження. Уже зараз перекрили вулицю Лютеранську на далеких підступах до Банкової, уздовж узбіччя стоять військові автомобілі Нацгвардії. Влада вирішила відгородитися парканом від вимог зміни правил гри і поколінь в політиці. Десь ми таке вже бачили, правда? Це безумство тільки наближає її кінець", – написав політик.

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Телеведуча Тетяна Даниленко зазначає, що нацгвардійців в центрі столиці поблизу Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац) більше, аніж під час підготовки параду до Дня Незалежності.

"Урядовий квартал наглухо заблокований. У дворі Жовтневого палацу тренуються бійці Нацгвардії – навіть під час параду на Хрещатику не було їх стільки. Та і настільки масштабного перекриття я ще не бачила. Це ж треба так боятися свого народу", – зазначила журналістка.

До слова, столична влада на вівторок вирішила перекрити деякі центральні вулиці, починаючи з 6:00 години. Це пов’язано із посиленими заходами забезпечення публічної безпеки.

Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ протести Нацгвардія Новини Києва Поліція Сергій Лещенко
Джерело: 24 Канал
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