Нацгвардія стала членом Асоціації сил жандармерії і поліції Європи та Середземномор'я

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Національна гвардія України стала повноправним членом Асоціації сил жандармерії та поліції країн Європи та Середземного моря в статусі військової установи. За це рішення учасники Саміту проголосували одноголосно.
Про це повідомляє прес-служба НГУ.
Заступник командувача Нацгвардії генерал-лейтенант Микола Балан, який представив НГУ на Саміті, завив, що досягнута одна із найважливіших стратегічних цілей, що стоять перед Нацгвардією з моменту її створення.
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"Ця подія є потужним імпульсом і чітким сигналом до продовження реформ у Національній гвардії України, адаптації національного законодавства України до демократичних норм та стандартів провідних країн світу", – зазначив Балан після результатів голосування.