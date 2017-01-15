Нацгвардія звернулася до СБУ та прокуратури через заяви Білецького

Національна гвардія України звернулась до військової прокуратури та СБУ з проханням перевірити факти, викладені у ЗМІ народним депутатом Андрієм Білецьким. В НГУ зазначили, що інформація від нардепа дискредитує та заплямовує діяльність силової структури.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Відтак, прес-служба оприлюднила листи від командувача НГУ Юрія Аллерова до голови СБУ Василя Грицака та головного військового прокурора Анатолія Матіоса з проханням перевірити зазначені факти.

Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння та допомогу,

– мовиться в повідомленні Нацгвардії.

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Зазначається, що з початку 2017 року до Головного управління Нацгвардії не надходило жодних документів від Білецького щодо інформації, зазначеної у його публічній заяві.

Нагадаємо, Андрій Білецький заявив про покривання керівництвом Нацгвардії офіцерів-сепаратистів, корупційну складову в НГУ та систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке проводить керівництво Національної гвардії.