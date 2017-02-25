Нацгвардієць вистрілив у себе в Києві: військовий у лікарні

В Києві в одній із військових частин Найгрвардії військовий з необережності вистрілив у себе.

Про це повідомили в прес-службі Військової прокуратури в Центральному регіоні України.

У військовій частині окремими військовими службовими особами не забезпечено дотримання порядку поводження зі зброєю та боєприпасами, унаслідок чого зброя, яка була видана військовослужбовцю, виявилась заряджена,

– йдеться в повідомленні.

Найгвардієць був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні. Про стан його здоров’я інформації поки немає.

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Військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.