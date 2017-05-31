Націоналісти влаштували протести біля консульства Польщі у Луцьку

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Представники націоналістичних організацій влаштували пікет біля консульства Польщі в Луцьку. Активісти виступають проти призначення консулом Вєслава Мазура.
Про це пише місцеве видання Volynnews.
Представники "Свободи" і "Сокола" пікетують консульство Польщі
За словами активістів, Мазур відмий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, тож вони вимагають від чиновника вибачень.
"Вважаємо, що польська влада і МЗС України повинні переглянути свої рішення щодо перебування Мазура на посаді генерального консула Республіки Польща в Луцьку. Закликаємо польську сторону будувати відносини між державами на основі поваги до наших героїв, історії і цінностей, і не намагатися нав'язати нам чуже бачення історії, як це звик робити в минулому Кремль", – йдеться в резолюції.
Люди скандують: "Наша земля, наші герої"
За даними видання, восени 2016 року Вєслав Мазур назвав лідера ОУН Степана Бандеру "бандитом". Це висловлювання й обурило протестувальників.
На пікеті присутні ветерани УПА