Націоналісти влаштували протести біля консульства Польщі у Луцьку

Представники націоналістичних організацій влаштували пікет біля консульства Польщі в Луцьку. Активісти виступають проти призначення консулом Вєслава Мазура.

Про це пише місцеве видання Volynnews.

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За словами активістів, Мазур відмий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, тож вони вимагають від чиновника вибачень.

"Вважаємо, що польська влада і МЗС України повинні переглянути свої рішення щодо перебування Мазура на посаді генерального консула Республіки Польща в Луцьку. Закликаємо польську сторону будувати відносини між державами на основі поваги до наших героїв, історії і цінностей, і не намагатися нав'язати нам чуже бачення історії, як це звик робити в минулому Кремль", – йдеться в резолюції.

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За даними видання, восени 2016 року Вєслав Мазур назвав лідера ОУН Степана Бандеру "бандитом". Це висловлювання й обурило протестувальників.

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