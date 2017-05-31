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Націоналісти влаштували протести біля консульства Польщі у Луцьку

17:04, сьогодні 32
Націоналісти пікетують консульство Польщі у Луцьку
Націоналісти пікетують консульство Польщі у Луцьку / volynnews.com

Представники націоналістичних організацій влаштували пікет біля консульства Польщі в Луцьку. Активісти виступають проти призначення консулом Вєслава Мазура.

Про це пише місцеве видання Volynnews.

У Луцьку пікетують консульство Польщі

Представники "Свободи" і "Сокола" пікетують консульство Польщі

За словами активістів, Мазур відмий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, тож вони вимагають від чиновника вибачень.

"Вважаємо, що польська влада і МЗС України повинні переглянути свої рішення щодо перебування Мазура на посаді генерального консула Республіки Польща в Луцьку. Закликаємо польську сторону будувати відносини між державами на основі поваги до наших героїв, історії і цінностей, і не намагатися нав'язати нам чуже бачення історії, як це звик робити в минулому Кремль", – йдеться в резолюції.

У Луцьку пікетують консульство Польщі

Люди скандують: "Наша земля, наші герої"

За даними видання, восени 2016 року Вєслав Мазур назвав лідера ОУН Степана Бандеру "бандитом". Це висловлювання й обурило протестувальників.

Консульство Польщі пікетують у Луцьку

На пікеті присутні ветерани УПА

Теги: Україна
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